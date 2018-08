FC Emmen Rood Wit TV met Nick Bakker, Dick Lukkien en FC Emmen 2

VOETBAL - In de derde aflevering van FC Emmen Rood Wit TV blikken met trainer Dick Lukkien vooruit op Ajax - FC Emmen, krijgt Nick Bakker een presentje voor zijn uitverkiezing tot 'man of the match' tegen AZ afgelopen zondag en zijn we bij de eerste compettiiewedstrijd van de reserves van de Drentse profclub.

Aflevering 3 van FC Emmen Rood Wit TV

FC Emmen 2 speelde maandag voor het eerst sinds het seizoen 2008/2009 weer een officiële wedstrijd, in Groesbeek tegen Achilles'29. Het werd een gemakkelijke avond voor de mannen van trainer Casper Goedkoop omdat de thuisclub besloot om met een veredeld jeugdelftal te spelen omdat de hoofdmacht gisteren (woensdag) zich hoopte te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB beker en op volle oorlogsterkte wilde spelen tegen Harkemase Boys (resultaat: een 1-6 nederlaag).Glenn Bijl maakte vorige week in Den Haag de eerste eredivisiegoal in de geschiedenis van FC Emmen. Nick Bakker zorgde voor de eerste treffer op het hoogste niveau in het eigen stadion. De verdediger scoorde zondagmiddag de gelijkmaker tegen AZ. Ondanks dat de goal een forse nederlaag niet kon voorkomen verdiende de Groninger er toch nog een prijs mee. Bakker werd gekozen tot 'man of the match'. Verslaggever René Posthuma zocht hem op.In onze vaste rubriek 'koffieDick kijken' laat Dick Lukkien zijn licht schijnen over de tegenstander van aanstaande zaterdag: Ajax. De Amsterdamse club pakte in de eerste twee competitieduels vier punten. In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen werd het 1-1 tegen Heracles en afgelopen zaterdag werd VVV in Venlo door een late treffer met 1-0 verslagen. In de competitie gaat het dus moeizaam tot nu toe voor de Amsterdamse club, in de kwalificatie voor de Champions League verlopen de wedstrijden een stuk gemakkelijker. Gisteren won de formatie van trainer Erik ten Hag nog op overtuigende wijze (3-1) van Dynamo Kiev. Volgende week is, in Rusland, de return. Ajax wil koste wat het kost de poulefase van het miljoenenbal halen en dus is een goed resultaat volgende week dinsdag heilig. Daarom overweegt Ten Hag één of meerdere spelers rust te geven tegen FC Emmen.