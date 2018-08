Deel dit artikel:











Oogstcorso in Raalte opgevuld met Drentse wagens Er komen ook Drentse wagens naar het corso in Raalte (Foto: RTV Oost)

De organisatie van Oogstcorso Stöppelhaene in Raalte was zo onder de indruk van een corsowagens uit Drenthe dat ze ze naar Overijssel heeft laten komen.

De meeste wagens worden gemaakt in of rondom Raalte, maar de organisatie wilde ook graag wat wagens uit Sleen hebben. "In Drenthe hebben ze het Zuidenveld Festival in Sleen, daar zijn ook mooie wagens voor gemaakt", zegt voorzitter van de optochtcommissie Dinie Overmars.



Op de vrachtwagen

Bij die optocht spotte de organisatie een paar weken geleden een paar bijzondere exemplaren, die nu ook meerijden bij het corso in Raalte. "Dat doen we omdat de optocht dan wat meer gevuld wordt. Het was wel weer een hele onderneming om die wagens vanuit Oost-Drenthe met een grote vrachtwagen hiernaartoe te krijgen. Maar het is gelukt!"



Het corso met honderden deelnemers trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers naar Raalte. Het programma van de 67e editie van Stöppelhaene duurt nog tot en met zondag.