Gewonde bij ongeluk op A28 bij Assen Het ongeluk gebeurde tussen Assen-West en Groningen (Foto: Persbureau Meter)

Op de A28 in Assen is vanmiddag een automobilist gewond geraakt nadat hij met zijn auto van de weg raakte. De auto belandde met de voorkant in een sloot naast de berm.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.



Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afslag Assen-West. Verkeer in de richting van Groningen kan wat hinder ondervinden.