Veroordeelde oud-Emmen-speler in financiële problemen om zonnepanelen

De tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeelde oud-speler van FC Emmen Ruud ter H. uit Enschede zit zwaar in de financiële problemen. Omdat hij vanuit de gevangenis zijn bedrijf in zonnepanelen niet zelf kan bestieren, kampt hij met een flinke betalingsachterstand.

Het bedrijf Home-NRG heeft volgens RTV Oost zonnepanelen aan het bedrijf van Ter H. geleverd, die de oud-profvoetballer niet heeft betaald. Er ligt nog een rekening van 85.000 euro. Inmiddels is er beslag gelegd op zijn huis aan de Leliestraat. Het huis stond te koop.Ter H. werd samen met zijn broer begin juli veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doodsteken van Roelof Esman uit Winterswijk. Ook de broer van Roelof werd neergestoken, maar die overleefde wonderwel.De steekpartij gebeurde vorig jaar zomer in Reutum, bij aanvang van de bouwvak. Een avond feestvieren met veel drank, eindigde in de fatale steekpartij. De broers Ter H. gaan in beroep tegen hun veroordeling.Naast de 85.000 euro die Ter H. nog moet betalen aan Home-NRG, moet hij ook de familie Esman nog 70.000 euro betalen.Volgens advocaat Speijdel heeft de oud-profvoetballer tijdens zijn gevangenschap het zonnepanelenbedrijf laten runnen door een werknemer. "Zo had hij toch nog iets van een inkomen. Alleen, het is niet helemaal goed gegaan."Ter H. erkent de betalingsachterstand. Hij dacht een regeling getroffen te hebben door wekelijks 2.000 euro terug te betalen, maar die regeling is hij niet nagekomen. Volgende week is er over de schuld van Ter H. een rechtszaak bij de rechtbank in Almelo.Ter H. begon zijn voetbalcarrière bij FC Twente. Daarna speelde de Enschedeër bij Eintracht Nordhorn, Werder Bremen, AGOVV, Cambuur, FC Emmen en FC Zwolle.