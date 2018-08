Deel dit artikel:











Grijze wouw duikt op in Fochteloërveen De grijze wouw komt voor in Afrika en Azië (Foto: Free Nature Images/Joerg Mager)

Een bijzondere gast vandaag in het Fochteloërveen, tussen Veenhuizen en Appelscha. Daar vliegt een grijze wouw rond - en die soort is de laatste veertig jaar minder dan tien keer in Nederland gezien.

De grijze wouw komt voor in Azië en Afrika, maar duikt steeds vaker in Europa op. Met name in Spanje en Portugal worden de roofvogels, die over komen vanuit Noord-Afrika, regelmatig gezien.



Geen familie

Ondanks zijn naam is de grijze wouw niet nauw verwant aan de rode wouw, die we in Nederland een stuk beter kennen, of de ook in Europa voorkomende zwarte wouw. Wel vallen ze allemaal onder de havikachtigen.



Eerder in Drenthe

Het is niet de eerste keer dat er een grijze wouw in Drenthe zit. In 2000 streek er eentje voor langere tijd neer in het Bargerveen. Vorig jaar dook er een grijze wouw op in het Roegwold bij Slochteren.