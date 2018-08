Deel dit artikel:











Anna Westerling is laatste HandelsMISS Coevorden Anne Westerling (midden) won de missverkiezing (Foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Het is de laatste keer dat de HandelsMISS wordt uitgeroepen (Foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Op de Horecadagen in Coevorden is Anna Westerling uitgeroepen tot HandelsMISS Coevorden. Ze vertegenwoordigde het bedrijf Joyce Pietrzak Makeup Artist

Na de bekendmaking van de HandelsMISS maakte de organisatie bekend dat het de laatste keer is dat de missverkiezing wordt gehouden.



'Mooi geweest'

Het bestuur van de missverkiezing vind het tienjarig jubileum van de HandelsMISS een mooie gelegenheid om te stoppen. De Horecadagen zelf gaan wel gewoon door, al is het evenement wel ingekrompen van vier naar drie dagen.



De Coevorder HandelsMISSie, zoals de missverkiezing heet, was altijd het eerste onderdeel van het programma. Alle missen vertegenwoordigen traditiegetrouw een bedrijf uit de stad. De dames werden beoordeeld op uiterlijk, uitstraling en hun verhaal.