Dick Lukkien: Ajax met afstand beste ploeg in competitie

VOETBAL - Een gelijkspel in De Johan Cruijff ArenA en een week later ook gelijkspelen in eigen huis tegen De Graafschap óf met opgeheven hoofd verliezen bij Ajax en daarna winnen van de club uit Doetinchem. Natuurlijk kiest FC Emmen-trainer Dick Lukkien voor het laatste, al zal een resultaat in Amsterdam door zowel vriend als vijand als een superprestatie worden gezien.

We gaan niet met de intentie naar Amsterdam om de bus te parkeren, maar we kunnen wel ver terug worden gedrongen. Dat gebeurde woensdag ook met 11 Russen in de play-offs van de Champions League. Of we spelers hebben die ver in kunnen zakken en de bal ver en blind naar voor kunnen schieten? Ja, die hebben we. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Maar Lukkien is realist genoeg om te beseffen dat daarvoor wel heel veel mee moet zitten zaterdagavond. "Ajax is met afstand de beste ploeg in de competitie", aldus de oefenmeester. "Maar kansen zijn er altijd en daar moeten we voor gaan."De oefenmeester vervolgt: "We zullen heel gegroepeerd moeten voetballen en veel beter moeten ingrijpen in bepaalde situaties dan tegen AZ. Doe je dat en hou je Ajax lang van het scoren dan ontstaan er wedstrijden zoals Ajax - Heracles (1-1) en VVV - Ajax (heel laat 0-1, red.)."Lukkien stuurt zijn mannen morgen het veld in met plan A, oftewel voetballend vanuit de eigen filosofie zoals tegen AZ afgelopen zondag. "Natuurlijk bestaat de kans dat Ajax je zover terugdringt dat je gedwongen bent om plan B toe te passen. Of we spelers hebben die plan B kunnen uitvoeren? Als jij vraagt of we spelers hebben die in kunnen zakken en de bal ver en blind naar voren kunnen schieten, dan is mijn antwoord 'ja'. Vorig jaar hadden we daar Josimar Lima voor, maar ik denk dat Tim Siekman dat ook prima kan. Alleen zijn wij bezig om vanuit een constructieve manier te voetballen en dat idee wil ik niet zomaar opgeven. Bovendien is daar, vind ik, nu ook geen reden voor."De oefenmeester uit Veendam doelt daarmee op het duel tegen AZ, die weliswaar ruim maar ook geflatteerd werd verloren. "In dat duel hebben we een groot gedeelte behoorlijk meegevoetbald, alleen hebben we het duel uiteindelijk in momenten verloren omdat we vooral kort voor rust niet goed genoeg ingrijpen. Maar ik heb deze week ook VVV - Ajax teruggezien en dan vond ik ons AZ beter partij geven dan VVV aan Ajax, maar omdat het in Venlo twee minuten voor tijd nog 0-0 stond was het allemaal prachtig en geoorloofd en als je met 4-1 verliest gaan er kennelijk andere krachten spelen. Daar hou ik me echter verre van."