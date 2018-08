Melkveehouders: Dit is het besluit waar we op hoopten

Melkveehouders mogen deze zomer tot eind september in plaats van eind augustus mest uitrijden over hun grasland. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw besloten na overleg met de Europese Commissie.

"Dit was de beslissing waar wij op hoopten", zegt melkveehouder en LTO-bestuurder Dirk Bruins. "Door de droge zomer hebben we het gras twee keer minder kunnen maaien. En dat betekent de helft minder voedergewas voor onze koeien.""De grond is nog warm en het gras begint nu echt weer te groeien en heeft voedingsstoffen nodig. En het helpt enorm dat we nu het gras groeit langer mest mogen uitrijden, dan kunnen we nog iets van de schade inhalen", zegt de melkveehouder.Mais is een groter probleem, vertelt Bruins. "Dat voedergewas groeit maar een keer en herstelt zich niet weer. Op het moment dat de kolf er in moest komen was er geen regen. En in de kolf zit de voeding. Als er geen kolf in zit is de smaak minder en zitten er veel minder voedingsstoffen in. Heel veel percelen zijn verdroogd en kunnen als verloren worden beschouwd."En dat gaat volgens Bruins problemen opleveren. "Je ziet dat de prijzen van voer nu al sterk gaan stijgen en soms al verdubbelen. Boeren die te weinig voer hebben moeten duur voer gaan aankopen. Dus hun kostprijs stijgt.""Maar de melkprijs kan niet zomaar omhoog. Want bijvoorbeeld in Duitsland is geld beschikbaar gekomen om boeren te compenseren voor hun duurdere voer. Wij krijgen die niet. De Duitse melk is niet zo ver weg en Nederlandse supermarkten kunnen hun melk uit Duitsland gaan halen.""Het is jammer dat wij niet gecompenseerd worden, want we leven in een Europa, en er is nu sprake van concurrentievervalsing", aldus Bruins