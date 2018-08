FNV wint hoger beroep tegen transporteur uit Emmen: ook buitenlandse chauffeurs recht op cao

Het Gerechtshof stelde de vakbond in het gelijk en bevestigde daarmee een uitspraak van de rechtbank over buitenlandse chauffeurs (foto:Pixabay.com)

Ook buitenlandse chauffeurs die internationale ritten uitvoeren vanuit Nederland vallen onder afspraken uit de cao. Dat heeft het Gerechtshof in Leeuwarden bepaald in een beroepszaak tussen vakbond FNV en transportbedrijf Brinkman Trans Holland uit Emmen.