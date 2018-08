Hoeveel honderdplussers wonen er in jouw gemeente?

In Drenthe wonen tachtig mensen van 100 jaar of ouder. Het grootste deel daarvan (67) is vrouw. Drie jaar geleden woonden er nog zeventig mensen van boven de 100 in onze provincie.

Aa en Hunze, Hoogeveen en Noordenveld tellen de meeste honderdplussers. In die gemeenten wonen tien 'eeuwelingen'. Emmen en Borger-Odoorn hebben met drie de minste inwoners van 100 jaar of ouder.Relatief gezien wonen er veel honderdplussers in onze provincie. Per tienduizend inwoners is 1,6 boven de honderd jaar. Alleen Zeeland blijft ons voor, daar ligt het aantal op 2,6.Volgens het nationale demografisch instituut NIDI stijgt het aantal honderdplussers in Nederland de komende jaren. Dat heeft te maken met een babyboom na de Eerste Wereldoorlog. De kinderen die toen geboren zijn, worden rond 2020 een eeuw oud.Landelijk gezien wonen in Rotterdam de meeste honderdplussers. De oudste Nederlander is Geertje Kuijntjes uit Gorinchem. Zij werd in juli 113 jaar