Zoek het Uit! - Waar komt de naam Drenthe vandaan?

Waar en wanneer is de naam van onze provincie ontstaan? We gaan op pad met Jan Bos, oud-medewerker van het Drents Archief. Hij weet veel over Drenthe.

"De naam Drenthe komt voor het eerst voor in de mistige middeleeuwen. Ergens in de tweede eeuw duikt voor het eerst de naam Tubantia op, dat slaat op Twente. Twente is een twee-eenheid", legt Bos uit. "De eerste twee letters 'TW' staat voor twee. En volgens de geleerden is in die tijd ook de naam Drenthe ontstaan als drie-eenheid."In de naam Drenthe staan de eerste twee letters 'DR' voor drie. Maar waar komt het laatste stuke 'enthe' dan vandaan? "Enthe, of vroeger ente zonder de 'H' staat voor entiteit of eenheid. En Drenthe bestond oorspronkelijk uit drie delen."Die drie delen werden later de zes dingspelen. Eerst had je alleen Noordenveld met Rolde als centrale plaats, Zuidenveld met Sleen of Emmen als centrale plaats en Westerveld met Diever. Rond 1050 werden die drie delen opgesplitst in zes.Opvallend is dat Twente zonder de letter 'h' geschreven wordt, maar dat 'ie bij Drenthe wel is toegevoegd. "Dat is na de oorlog gedaan', aldus Bos. "Na de oorlog kwam de opbouw van het zelfbewustzijn en toen vond men het wel mooier en chiquer om die 'h' toe te voegen. En het onderscheid ons ook, want Twente heeft hem niet."De 'h' is dus eigenlijk alleen maar een stukje versiering. "Maar wel een mooie versiering, niets mis mee."De zoektocht naar de naam Drenthe is de laatste aflevering van onze zomerrubriek van Zoek het Uit! De afgelopen drie weken gingen we op zoek naar de betekenissen van verschillende straat,- en plaatsnamen.Maar de rubriek Zoek het uit! blijft bestaan. We willen door jou aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!