Stelling: Het is terecht dat je voor zware handbagage moet betalen

Reizigers die met luchtvaartmaatschappij Ryanair vliegen mogen in de toekomst hun rolkoffer niet meer gratis meenemen in het vliegtuig.

Vanaf november moet er worden betaald voor grote stukken handbagage. Die mogen dan ook niet langer mee de cabine in, maar moeten worden afgegeven als ruimbagage en dat kost 8 tot 10 euro.Kleinere handbagage, zoals handtassen en laptoptassen, blijft wel gratis. Volgens Ryanair zijn de nieuwe regels nodig om passagiers vlotter aan boord te laten gaan. Mensen met veel handbagage zouden zorgen voor vertraging.Wat vind jij, is het terecht dat je voor zware handbagage moet betalen, of is het gewoon een manier van Ryanair om extra geld binnen te krijgen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over DNA: Iedereen moet verplicht DNA afstaan. Bijna 70 procent was het daar mee eens. In totaal stemden er 3.649 mensen.