NAM mag komend jaar 19,4 miljard kuub gas winnen Een gaswinningslocatie van de NAM in Groningen (foto: Sem van der Wal/ANP)

De gaswinning uit het Groningenveld door de NAM moet komend jaar dalen naar maximaal 19,4 miljard kubieke meter. Dat blijkt uit het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018-2019.

Het kabinet besloot eerder al om de gaswinning fors te verminderen en op termijn helemaal te beëindigen. Dit besluit is de uitwerking daarvan.



Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning naar verwachting tot onder het niveau van 12 miljard kubieke meter. Afhankelijk van het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 miljard kubieke meter en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.