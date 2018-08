Daar zijn ze dan: de eerste kerstspullen liggen in de winkel

De oplettende Tuinland-bezoeker in Assen heeft het al kunnen zien. Het tuincentrum is bezig met de inrichting van de kerstafdeling.

Kerstbomen, een arrenslee en natuurlijk de karakteristieke rendieren: het kersthoekje begint vorm te krijgen. Een speciaal inrichtingsteam van het tuincentrum gaat langs alle filialen in Nederland om de winkels in kerstsfeer te brengen.Op sociale media reageren mensen verbaasd, onder wie Petra Woldendorp: "Seriously Tuinland? Het is 20 augustus en de kerstverlichting gaat aan?"Volgens Tuinland is dat niet zo gek, want in oktober willen ze de kerstafdeling openen. "De opbouw van onze kerstshow duurt circa 7 weken. Wij hebben deze weken dus al nodig om de opbouw te realiseren", zo legt Tuinland op zijn website uit.Tuinland is het enige tuincentrum in Assen dat al bezig is met de kerstcollectie. Andere tuincentra geven aan pas later te beginnen met de opbouw van de kerstafdeling.