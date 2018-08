Deel dit artikel:











Spoorbrug Loon beschadigd: geen treinen tussen Assen en Groningen Treinverkeer Assen-Groningen gestremd (foto: RTV Drenthe)

Het treinverkeer tussen Assen en Groningen is gestremd. De oorzaak is een beschadigde spoorbrug bij Loon.

Volgens een getuige is een vrachtauto tegen de spoorbrug bij Loon/Marsdijk gereden. De vrachtwagen was te hoog. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.



Heel veel hinder voor het treinverkeer is er kennelijk niet, want de NS verwacht dat de stremming duurt tot ongeveer 12.45 uur.