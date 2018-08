Minder inkomen voor boeren met aardappels, geiten en koeien

Aardappelboeren, geiten- en melkveehouders worden het zwaarst getroffen door de droogte. Dat zegt de Wageningen Universiteit, die een onderzoek heeft gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw. Andere akkerbouwers en fruittelers profiteren juist.

Volgens de onderzoekers zal het inkomen voor een aardappelboer met fabrieksaardappelen zeker 31.000 euro lager uitvallen. Geitenhouders moeten rekening houden met 22.000 euro minder inkomsten. Melkveehouders hebben ook problemen, zij krijgen 16.000 euro minder binnen.Schapenhouders zullen naar verwachting 35 euro per ooi minder verdienen. Die bedragen kunnen nog oplopen, want de effecten van de droogte werken nog door en er is nog steeds een neerslagtekort.Fruittelers en andere akkerbouwers verdienen meer. Door het kleinere aanbod gaat de prijs omhoog. Voor groentetelers is dat effect verwaarloosbaar.Dat akkerbouwers met fabrieksaardappelen minder verdienen, komt doordat hun producten worden afgerekend op de hoeveelheid zetmeel.De verschillen tussen boeren zullen al met al groter zijn dan andere jaren. De Wageningen Universiteit wijst er daarnaast op dat het uiteindelijke gevolg pas dit najaar kan worden bekeken. Het weer eind augustus en september is ook van belang.Zo gaat naar verwachting het gras weer groeien nu er meer regen valt. Boeren mogen, afhankelijk van de grondsoort daarom ook een maand langer mest uitrijden, zo heeft minister Carola Schouten van Landbouw gisteren besloten . Veehouders profiteren daarvan.