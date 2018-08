Rijksrecherche onderzoekt misstap justitie in zaak fatale overval Gees

De officieren van justitie Agnes de Vries en Martijn Kappeyne van de Coppello worden door de Rijksrecherche gehoord over hun rol in de zaak Gees. Datzelfde geldt voor twee betrokken agenten en een politiechef.

Advocaten Jacqueline Kuijper en Wieteke Drummen uit Amsterdam stellen dat de officieren in de zaak van de fatale overval op Koert Elders in Gees opzettelijk een vals proces verbaal hebben gebruikt, dat er is gelogen en is geprobeerd om een getuige te beïnvloeden. De advocaten deden officieel aangifte Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland buigt zich over de zaak, maar kan nog niet zeggen of de officieren en politiemedewerkers worden aangeklaagd. "Het is simpelweg nog te vroeg in het onderzoek om die vraag te beantwoorden", aldus een woordvoerder van het OM.De zaak kwam aan het rollen tijdens de behandeling van de zaak tegen de vier verdachten van een woningoverval in Gees. Koert Elders en zijn vriendin werden in de zomer van 2016 overvallen in hun huis aan de Dorpsstraat in Gees. De 69-jarige Elders werd vastgebonden met elektriciteitskabels en kledingstukken om zijn enkels en hals. Hij verzette zich hevig tegen zijn belagers, die hem daarop zo zwaar mishandelden dat hij overleed aan inwendige bloedingen.De rechtbank sprak verdachte Fidan J. vrij, terwijl tegen hem 12 jaar celstraf was geëist. De reden was een zogenaamde vormfout. De voormalige officier van justitie in de zaak deed volgens de rechtbank doelbewust een verklaring van een getuige in het dossier, terwijl zij wist dat er onjuistheden in stonden. De rechtbank nam dat het Openbaar Ministerie zeer kwalijk. De drie andere verdachten kregen een lagere gevangenisstraf opgelegd.Het Openbaar Ministerie gaf tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak toe dat er vormfouten zijn gemaakt bij het verhoor van de getuige, maar bestrijdt dat het de rechtbank heeft willen misleiden.De buurvrouw van een kennis van een van de verdachten legde bij de politie als getuige een verklaring af, waarin ze aantoonbaar zou hebben gelogen. Officier De Vries, die het onderzoek in eerste instantie leidde en daarna naar het gerechtshof in Leeuwarden vertrok, wist dat de informatie niet klopte.Ze gebruikte de verklaring toch in het onderzoeksdossier om de rechtbank te overtuigen dat de verdachten langer vast moesten blijven zitten - en dat lukte.De vrouw kreeg van de politie de toezegging dat haar verklaring niet in het dossier zou komen. De agenten moesten de verklaring van de officier van justitie toch toevoegen aan het dossier. In het proces-verbaal hebben ze toen gezet dat het verhoor per ongeluk niet is opgenomen. Ook klopten de plaats en de datum waarop het verhoor zou zijn afgenomen niet, terwijl de beide agenten het proces-verbaal wél hebben ondertekend.