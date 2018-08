'Drentse' wolf wandelt verder naar de Veluwe

De wolf die zich dit voorjaar een paar keer liet zien voor cameravallen in Midden-Drenthe heeft waarschijnlijk onze provincie verlaten. Volgens Wolven in Nederland lijkt ze te zijn doorgelopen naar de Veluwe.

Wolf vestigt zich in Drenthe

Acht wolven in Nederland

Uit de nieuwe cijfers van de WUR blijkt dat dit jaar in totaal met zekerheid gezegd kan worden dat er acht verschillende wolven in ons land zijn geweest. Naast het vrouwtje dat in Midden-Drenthe is geweest, is er in de zomermaanden ook een mannetje door Nederland getrokken. Hij is via Friesland en de Noord-Oostpolder naar Vlaanderen getrokken, waar hij zich bij de gezenderde wolf Naya heeft gevestigd.



"Van die acht weten we van drie dieren dat ze het land uit zijn. Eén daarvan is Naya, één is doodgereden en de laatste heeft zich dus nu bij Naya gevestigd. Het lijkt erop dat ze samen optrekken", aldus Jansman.

Eind mei werd bekend dat er al enige tijd een wolf in Midden-Drenthe rondliep. De wolf werd per toeval ontdekt tijdens een onderzoek met cameravallen naar dassen. Daar liep het dier ineens voorbij.Volgens Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland bleef het daarna rustig. "De afgelopen weken is er bijna geen waarneming meer geweest. Of de wolf houdt zich heel erg rustig of ze zit er niet meer."Lelieveld baseert zijn conclusie niet alleen op de waarnemingen. Vandaag heeft de WUR, het onderzoeksinstutuut van de Wageningen Universiteit, nieuwe DNA-resultaten bekend gemaakt. Nadat de 'Drentse' wolf voor de cameraval was verschenen gingen onderzoekers actief op zoek naar keutels voor DNA-onderzoek.Uit de twee gevonden keutels blijkt dat het om een wolvin uit een roedel uit het Duitse Brandenburg gaat. Haar dna werd ook gevonden bij zes doodgebeten schapen in Hollandscheveld en twee doodgebeten schapen in Ekehaar.Na deze vondst dook dit vrouwtje in juni weer op in het Overijsselse Liederholthuis, waar ze in totaal 26 schapen doodde. Eind juli werd ze gespot op de Veluwe, waar ze nu haar plekje gevonden lijkt te hebben. Daar hebben meerdere mensen een wolf gezien en ook wordt er veel poep gevonden. Dat duidt erop dat de wolvin een territorium aan het afbakenen is.Dat de wolf een plek zoekt op de Veluwe is volgens Hugh Jansman van de WUR niet vreemd. "Er zitten daar veel hoefdieren, vooral de everzwijnen zijn makkelijk voedsel voor de wolf. Zij heeft daar eigenlijk een tafeltje dekje."Maar dat betekent volgens Jansman niet dat de wolf zich niet thuis kan voelen in Drenthe. "Alleen in Drenthe zijn de risico's wat groter en zullen er meer maatregelen genomen moeten worden, omdat de natuurgebieden wat verspreider liggen. Dat de wolf hier komt is zeker. De vraag is niet of wij hier roedels krijgen, maar hoe snel."Maar deze vrouwtjeswolf was niet de enige die in Drenthe vertoefde. Ook rond het Drents-Friese Wold werd een wolf gesignaleerd. Omdat er geen DNA van dit dier is zou het dezelfde kunnen zijn als de wolvin uit Midden-Drenthe. Maar het ook een andere kunnen zijn, die inmiddels spoorloos is."Van de dieren die we missen is het onduidelijk waar ze verblijven. Ze worden niet in de DNA-monitoring gevonden dus dan blijven er twee opties over. Of ze eten geen schapen meer of ze zijn weg", legt Jansman uit.Dat ze uit het zicht zijn verdwenen is volgens de onderzoeker goed mogelijk. "Als hij zich op een militaire oefenbasis vestigt waar geen mensen komen, zoals bijvoorbeeld bij 't Harde, dan kan hij prima leven zonder dat we het merken. Dan is zo'n dier eigenlijk onzichtbaar."