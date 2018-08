Pelgrims uit Erica lopen onderweg naar Rome steeds een stukje om

Met nog zo'n duizend kilometer te gaan, zit de stemming er nog goed in bij Barry Gepken, zijn vriendin Monique de Haas en hun hond uit Erica.

Het drietal wandelt van Erica naar Rome om even ' de kop leeg te maken' en dat gaat prima. "Het is eigenlijk helemaal niet zwaar. De bergen zijn best wel pittig, maar we mogen niet klagen. Het gaat eigenlijk heel goed met ons", zegt Gepken.De wandelaars hebben net de Alpen achter zich gelaten. "Dat was gigantisch mooi. We liepen over een heel oud pad waar de Romeinen nog overheen getrokken zijn, met allemaal watervallen", vertelt Gepken enthousiast. "We zitten nu aan de rivier de Adda, die komt vanuit het Comomeer. Daarna gaan we richting de Povlakte ."Ook de hond houdt het goed uit, volgens Gepken. "Die kan af en toe even pootje baden en even wat water drinken. Alleen als hij op een ander plekje moet liggen dan wij, dan piept hij een beetje. We zijn toch een beetje drie zielsmaatjes."De oorspronkelijke planning heeft het drietal naar de prullenbak verwezen. "Dat hebben we losgelaten, al lopen we wel vrij goed volgens die planning. We hopen begin oktober aan te komen in Rome, maar we doen dat met een omweg. We zitten nu op 1.700 kilometer, dus we hadden er nu kunnen zijn, maar we lopen steeds een stukje om."Gepken is vooral blij verrast door de hulp die hen onderweg wordt geboden. "Het valt ons vooral op hoe aardig de mensen zijn. Dat gaat maar door. We krijgen overal koffie en we worden geholpen." Zelfs bij een chic restaurant schieten de mensen te hulp, volgens de Ericaan. "Een kok in het restaurant vroeg of wij pelgrims waren. Daarna mochten we gaan zitten en werden we bediend."