Gif bij lelieteelt kan minder, maar blijft een worsteling

De lelieteelt kan in de toekomst met minder landbouwgif toe. Dat blijkt op een proefveld bij Vledder, waar lelieboeren en bezorgde omwonenden vandaag kwamen kijken. Beide partijen zijn daar blij mee, maar veel meer overeenstemming is er nog niet.

Al sinds 1999 wordt onderzocht hoe de lelieteelt in Nederland duurzamer kan. Onder andere in Vledder ligt een proefveld waar lelies worden behandeld met ‘groene' bestrijdingsmiddelen. Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt Noord- en Oost Nederland is blij met de uitkomsten van de experimenten."We hebben het afgelopen jaar gezien dat we met de halvering van de milieubelasting eigenlijk een vergelijkbare kwaliteit bollen kunnen telen. Dus we zijn op de goede weg en we kijken of we nog verder terug kunnen daarin. Vooropgesteld dat we wel een gezond gewas kunnen oogsten", vertelt Hans Kok, directeur van ROL.Zo is bijvoorbeeld spuitapparatuur ontwikkeld met magnetische doppen, waardoor 25 procent minder bestrijdingsmiddelen gebruikt kan worden. Verder wordt gezocht naar de natuurlijke vijanden van schimmels en virussen die de lelies aantasten.Betrokken omwonende Martijn Molema kijkt met gemengde gevoelens naar de experimenten. “Enerzijds vinden wij het hartstikke positief en zijn we heel erg blij met de ontwikkelingen en innovaties. Tegelijkertijd vragen we of je eigenlijk iets wel duurzaam kan maken wat misschien niet duurzaam is.”Hij ziet liever dat in de buurt van huizen geen lelies worden gekweekt, zolang er nog geen volledig veilige manier van bespuiten is gevonden. “Je kunt wel wachten tot de techniek vooruitgaat of dat de mogelijkheden vooruitgaan. Maar wat je in al die jaren voor schade toebrengt, dat weet niemand.”In gemeente Westerveld liepen vorig jaar tussen lelietelers en omwonenden de emoties aardig op . Volgens Molema is de communicatie tussen beide partijen wel verbeterd. “We zien dat dat soort dingen langzaam maar zeker steeds beter gaan. We willen op een constructieve manier het gesprek aangaan.”Ook Kok verneemt positieve geluiden. “Wat ik hoor is dat lelietelers vaak bewoners informeren om te vertellen waar ze mee bezig zijn. Of er gespoten wordt en of er gevaar is. Bijvoorbeeld via een buurtwhatsapp.”Alleen de achterliggende reden waarom nu natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt worden is volgens Molema nog niet helemaal transparant. “Waarom vinden bepaalde ontwikkelingen plaats? Is dat vanuit het ideaal van een betere omgeving en een betere gezondheid? Of is dat min of meer noodgedwongen omdat de maatschappij erom vraagt? Op het moment dat er dan in dure machines geïnvesteerd wordt, moet zich dat misschien weer terugbetalen in toch wat efficiënter grondgebruik, toch weer die grenzen opzoeken.”“Als er machines worden ontwikkeld waarbij de bestrijdingsmiddelen minder verwaaien, dan betekent dat dat de boeren misschien ook wel weer dichter bij waterlopen mogen rijden of weer dichter naar een school of weer dichter naar een woning toe kunnen. Dan ben je netto misschien wel niets opgeschoten.”