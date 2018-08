Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Ook dit weekend is er weer genoeg te beleven. We hebben een aantal activiteiten op het gebied van geschiedenis, sport en cultuur op een rijtje gezet. En er is ook nog een 'bekende Drent' die zijn verjaardag viert.

In Coevorden bulderen de kanonnen dit weekend weer tijdens de Garnizoensdag. Ook is er een knutselwedstrijd voor kinderen en verbeelden verenigingen, muziekkorpsen en ambachtslieden het leven van vroeger.Liefhebbers van oude treinen en de geschiedenis van het veengebied bij Erica, kunnen hun hart ophalen bij het Industrieel Smalspoor Museum in Erica. Op zaterdag en zondag worden daar parades gehouden met historische locomotieven. De parades zijn op zaterdag om 11.30 en 14.45 uur. En op zondag om 13.00 en 15.15 uur. Tussendoor kunnen bezoekers met personentreinen mee om een natuurgebied, de turfstrooiselfabriek en de remise te bekijken.Bartje geeft zaterdag in Assen zijn kinderfeestje. Het feest is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De feestgangers kunnen onder meer knutselen, kleuren, kijken naar straattheater en springen op een springkussen. Het feest begint om 11.00 en duurt tot 16.00 uur. Je hoeft geen zwemkleding mee en je wordt niet thuisgebracht.Bij molens in heel Drenthe worden zaterdag allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de Drentse Molendag. Zo wordt er bijvoorbeeld brood gebakken en worden er rondleidingen gegeven. Klik hier om te zien welke molens deelnemen aan de Drentse Molendag In Norg worden dit weekend de noordelijke kampioenschappen eventing gehouden. Tijdens het evenement moeten ruiters en amazones met hun paard verschillende proeven afleggen. Zaterdag en zondag om 8.00 uur begint de dressuurwedstrijd, om 11.00 uur begint de cross-country-wedstrijd en rond 9.30 begint de springwedstrijd.Ben je voetballiefhebber, maar heb je geen kaartje voor Ajax - FC Emmen, dan kun je zaterdagavond bij de radio gaan zitten. Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen dan live verslag van de wedstrijd op Radio Drenthe.In Vledder wordt zondag een zomermarkt gehouden. Er zijn stands met kleding, boeken, brocante en sieraden. Ook kunnen mensen zelf met hun oude spullen op de markt gaan staan. De markt in Vledder duurt van 13.00 tot 17.00 uur.Corrie en Harry Kamma brachten een deel van hun jeugd door in Jappenkampen in Nederlands-Indië. Ze geven om 14.00 uur een lezing in Hooghalen, waarin ze vertellen over hun familiegeschiedenis. Na afloop van de lezing krijgt het publiek de kans vragen te stellen.Het is zondag volle maan en dat grijpt bezoekerscentrum Dwingelderveld aan om een huifkartocht door het natuurgebied te organiseren. Van 21.30 tot 23.30 rijdt een paardentream vanaf het bezoekerscentrum in Ruinen door het gebied. Een gids vertelt onderweg over de maandstanden en de invloed daarvan op de aarde.