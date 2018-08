Deel dit artikel:











Hurry-Up onthult nieuwe naam hal Met taart in de hand wordt de nieuwe halsponsor gepresenteerd (foto: Stijn Steenhuis/RTV Drenthe)

HANDBAL - De Succes Holidayparcs Arena. Dat is de nieuwe naam van de hal van Hurry-Up uit Zwartemeer.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Het vakantiepark Succes Holidayparcs en de club gaan een samenwerking aan voor drie jaar. "Het geeft een nationale en zelfs internationale uitstraling", vertelt voorzitter Hendrikus Velzing met trots.



Zo strikt de club, na hoofdsponsor JD Techniek, een nieuwe geldschieter. "We hopen in de toekomst, met de aangetrokken economie, nog hogere ogen te gooien. We willen altijd meer. Meer sponsoren betekent meer spelers en betere faciliteiten."



Visé

Velzing ziet uit naar het nieuwe seizoen in de BENE-League, dat op zaterdag 15 september begint met een thuiswedstrijd tegen het Waalse Visé. "We hebben goed ingekocht en ik denk dat het een fantastisch seizoen zal worden", heeft de voorzitter vertrouwen.