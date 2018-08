Massa koopjesjagers, maar nog geen doorstart De Vrijbuiter

Tientallen mensen stonden vanochtend om tien uur stonden al te wachten voor de deur van de Vrijbuiter in Roden. Met een kortingsactie hoopt de curator van de failliete kampeerhal nog wat geld te verdienen om de winkel misschien langer open te houden. Want een doorstart per 1 september redt de winkelketen niet.

Dat betekent volle parkeerplaatsen en lange rijen voor de kassa. Voor veertig procent korting komen koopjesjagers uit heel Noord-Nederland op de kampeerhal af.Ondertussen blijft de toekomst van de Vrijbuiter onzeker. De curator is in gesprek met verschillende overnamekandidaten. Dat zijn er al lang geen twintig meer, zoals een paar weken geleden het geval was. "We streven naar een doorstart per 1 september", zegt curator Matthijs Sturms. "Maar ik kan nu al zeggen dat die datum te kort dag is."Ondernemers rondom de kampeerwinkel zijn er niet gerust op of die doorstart er daadwerkelijk komt. "Onder de ondernemers is er wel wat reuring", zegt José de Vries van de naastgelegen tuinmeubelzaak. "Komt er iemand die het overneemt, of komt de hal een jaar leeg te staan? Dat zou natuurlijk wel minder mooi zijn."De kampeerhal trekt jaarlijks achthonderdduizend bezoekers. Een stuk minder dan in de beginperiode, maar genoeg voor de omliggende winkels om er behoorlijk van te profiteren. Om die reden ontstond rondom de winkel een Vrijetijdsboulevard.Wethouder Jeroen Westendorp van de gemeente Noordenveld erkent dat het impact zal hebben als de Vrijbuiter er niet meer is. "Maar vooralsnog hebben we goede hoop dat de winkel door kan gaan", zegt Westendorp. "We passen onze plannen voor de Vrijetijdsboulevard dus nog niet aan."De gemeente is bezig het centrum van Roden aan te pakken en heeft de eerste schetsen voor het gebied rond de Vrijbuiter al klaar liggen. Een van de toekomstscenario's is om een groot fietscentrum te bouwen op een braakliggend stuk grond tegenover de kampeerhal, genaamd Cycling Valley."Wij laten altijd wel de naam van de Vrijbuiter vallen als we met geïnteresseerde partijen praten over Cycling Valley", zegt Alex Kapma, van fietsenwinkel Bike Life. "De kampeerwinkel blijft een grote publiekstrekker. Als die naam weg valt, heeft dat invloed op onze plannen. We zetten natuurlijk niet een groot gebouw tegenover een leegstaand pand."Niet alleen Cycling Valley zal de strategie moeten veranderen als de kampeerhal wegvalt. Ook de omliggende winkels moeten op een andere manier klanten bereiken als de Vrijbuiter niet wordt overgenomen.Zo moet de tuinmeubelwinkel naast de kampeerhal haar internetmarketing op schroeven, omdat er dan minder klanten spontaan de winkel binnenlopen. "Dat kost ons zo vijftien procent van de omzet", zegt eigenaar José de Vries.Voor snackbar Alida's Smulpaleis is het mogelijke verlies nog groter. Zo'n veertig procent van de omzet is afkomstig van bezoekers van de kampeerwinkel. "We zullen het dan moeten doen met minder personeel en klanten langer vast te zien houden", aldus snackbareigenaar Jan Willems.