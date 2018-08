Deel dit artikel:











Vliegende auto's in Peest: inwoners maken autokabelbaan In Peest maakten ze een autokabelbaan (Foto: FeestPeest)

Een kabelbaan maar dan voor een auto, dat vonden ze in Peest een leuk idee. In het kader van FeestPeest stond er afgelopen zaterdag eentje in het dorp.

Voor Peester Jan Noord is de stunt van dit jaar geslaagd: "Het is spannend als je naar boven gaat. 'Kom ik wel tot de kraan en blijf alles heel?'. Tot nu toe is alles goed gegaan."



Stuntauto naar de sloop

De groep moet dit jaar alleen wel afscheid nemen van een gewaardeerd lid. Het autootje dat altijd werd gebruikt voor de stunts gaat naar de sloop. "De kabel hing soms slap, waardoor de auto hard op de grond knalde. Hij gaat nu naar de sloop", legt Noord uit.



Elk jaar bedenkt een groep Peesters een ludieke stunt om aandacht te vragen voor de festiviteiten. Eerder maakte de groep al een motorschommel en het jaar daarna een autoschommel. De gemeente Noordenveld verbood de autoschommel uiteindelijk, omwille van de veiligheid.