Coevorden klaar voor tweede Garnizoensdag: ‘We brengen de historie terug’ Herman Woltersom en burgemeester Bert Bouwmeester bekijken het geretourneerde cadeau. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Op de Weeshuisweide in Coevorden, vlak bij het kasteel, is vanmiddag alles in gereedheid gebracht voor de tweede Garnizoensdag. Die wordt zaterdag in de binnenstad georganiseerd. “We brengen de historie terug in Coevorden”, zegt initiatiefnemer Herman Woltersom.

Geschreven door Steven Stegen

Vorig jaar was de Garnizoensdag al geslaagd, dit jaar moet het weer een stukje groter, beter en succesvoller worden, zo hoopt Woltersom. “Het is heel mooi dat er vanaf nu ook militairen aanwezig zijn van het luchtmobiel regiment Van Heutsz. Bezoekers kunnen dit weekend heden en verleden zien.”



Oorlog naspelen

In de binnenstad worden diverse kampementen opgebouwd. Ook zijn er verschillende re-enactmentgroepen, die militaire situaties naspelen. Bezoekers kunnen daardoor ervaren hoe het leven er tussen 1592 en 1854 uit moet hebben gezien. In die periode was Coevorden een garnizoensstad van waaruit militairen de routes richting Groningen en Friesland beveiligden.



De organisatie wil de Garnizoensdag elk jaar verder uitbouwen, zodat er in 2022 gepiekt kan worden. “Dan is het 350 jaar geleden dat Coevorden werd bevrijd van Bommen Berend. Dat moet natuurlijk gevierd worden en daarom willen we de Garnizoensdag langzaam verder uitbouwen. Dan kunnen we in 2022 een meerdaags evenement houden.”



Ambassadeur

Burgmeester Bert Bouwmeester kreeg vanmiddag het cadeau terug dat door de Amerikaanse gemeenschap in 1998 werd gegeven aan de toen afzwaaiende Amerikaanse ambassadeur Terry Dornbush. De oud-ambassadeur retourneerde een speciale klomp met een tank er bovenop aan de toenmalige commandant van de NAVO-depots in Nederland. Die commandant vond vervolgens dat het geschenk terug moest naar Coevorden.



Burgemeester Bouwmeester vindt dat het cadeau op termijn richting het NAVO-complex in Coevorden moet. “Daar hoort het thuis, ik bewaar het tijdelijk. Bij defensie is veel in beweging. Het complex dient nu alleen voor opslag, maar we maken ons er sterk voor dat het weer een levend complex wordt.”