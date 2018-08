Kantoor aan Pelikaanstraat Assen gevuld met 58 woonstudio's

In een kantoorpand op de hoek van de Pelikaanstraat en de Rolderhoofdweg in Assen komen 58 woonstudio's. In september begint de verbouw.

Het gaat om het kantoorgebouw waar ooit het Kadaster zat. Het staat al jaren grotendeels leeg.Projectontwikkelaar is JaHo Assen BV uit Oosterhesselen. Eigenaar daarvan is Jaap ten Hoor uit Oosterhesselen, voormalig makelaar in Emmen. Hij kocht het pand vorig jaar van een vastgoedbedrijf uit Gramsbergen, dat al jaren plannen had om de kantoorkolos om te bouwen tot wooncomplex. In 2012 kondigde de toenmalig wethouder de plannen al aan, maar tot nu toe gebeurde er niks.Ten Hoor gaat er nu mee aan de slag en realiseert er studio's voor de jonge startende huurder. De huurprijs wordt zo'n 400 euro. "Dat is bewust gekozen, want dat ligt onder de huurtoeslaggrens voor jongeren onder de 23 jaar. Zo kunnen ze nog huurtoeslag krijgen, want daar is vooral behoefte aan", zegt Ten Hoor.Met het project is een investering gemoeid van vier miljoen euro. De gemeente Assen heeft deze week een vergunning verstrekt voor ombouw van het kantoorpand tot wooncomplex. Op de begane grond zit al jaren het Dierenziekenhuis Assen. Dat blijft daar volgens Ten Hoor gehuisvest.Het project aan de Pelikaanstraat is het derde grote kantoor in Assen dat wordt omgebouwd tot woonruimte. De Toren van Abel aan het Veemarktterrein is vorig jaar door ondernemer David Maas omgetoverd in een woontoren. En voor de zomer is Maas gestart met woonstudio's in een kantoorpand aan de Kloekhorststraat.