Atelier tentenmaker De Waard blijft in omgeving Roden Medewerkers van het tentenatelier hoeven niet te verhuizen (Foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

Het atelier van tentenmerk De Waard verdwijnt niet uit Roden. Nieuwe eigenaar de Sunshine Groep uit Doetinchem gaat op zoek naar een nieuw pand in het dorp of de directe omgeving.

In het atelier werken zes mensen die de tenten van De Waard repareren.



"De dames die hier voor ons de scepter zwaaien, wonen in Roden of in de omgeving. Daar blijven wij bij, dus de arbeidsplaatsen blijven voor Roden behouden", zegt CEO Hans Oonk van de Sunshine Group.



Groei in Roden

Ook zakelijke activiteiten in Roden van de Vrijbuiter die betrekking hebben op De Waard zijn overgenomen door de Sunshine Group. "Daarvan verwachten we de komende jaren veel groei. Je moet dan denken aan speciale tenten voor verhuur aan campings, luxe glampingtenten en festivaltenten voor bijvoorbeeld Lowlands", vertelt Oonk. Ook die activiteiten blijven in Roden.



Er zijn vooralsnog geen plannen om in Roden een winkel van De Waard te openen.