LTO waarschuwt voor giftig gas na inkuilen mais

LTO en de brandweer waarschuwen boeren die mais hebben ingekuild voor het vrijkomen van giftige gassen. Door de droogte heeft stikstof zich opgehoopt in de kuilen en daardoor kunnen de gevaarlijke gassen zijn ontstaan.

Boeren slaan mais die ze van het land halen vaak op in een kuil die bedekt wordt met folie. In de winter kan de mais dan als veevoer gebruikt worden. De droogte heeft er volgens LTO voor gezorgd dat er veel meer stikstof in de mais zit dan gewoonlijk.Door die extra stikstof ontstaan er roodbruine giftige gassen die gevaarlijk kunnen zijn voor de boer en zijn dieren. "Bij kleine concentraties zie je en ruik je het niet, maar kan het al gevaarlijk zijn”, zegt brandweervrouw Jetty Middelkoop. Ook bij pas aangelegde maiskuilen kan er al sprake zijn van te veel giftige gassen. In Leusden, Haaksbergen en Galder waren al incidenten met pas aangelegde maiskuilen.Maisboeren kunnen de brandweer bellen om te helpen bij het veilig openen van de maiskuil. Het opbollen van het folie is een teken dat er veel gas in de kuil zit. De brandweer behandelt het ontsnappen van gas uit de maiskuilen als een incident met gevaarlijke stoffen.LTO adviseert boeren om mensen en dieren twee weken na het inkuilen niet in de buurt van de kuil te laten komen. Daarnaast is het volgens de landbouworganisatie verstandig continue de wind in de gaten te houden, zodat de gassen niet naar mensen of dieren kunnen waaien.Na zo'n veertien dagen verdwijnen de gassen vanzelf.