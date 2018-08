Deel dit artikel:











Camper belandt midden op A28 na botsing: rijbanen dicht en drie gewonden De camper belandde midden op de weg op zijn kant (Foto: Persbureau Meter) De auto is flink beschadigd geraakt (Foto: Persbureau Meter)

Op de A28 ter hoogte van Pesse zijn een camper en een auto op elkaar gebotst. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt.

Door de klap belandde de camper midden op de snelweg op zijn kant. De auto raakte fors beschadigd aan de voorkant. Er zijn vier volwassenen en twee kinderen betrokken bij het ongeluk. Wie er precies gewond is geraakt, is niet bekend.



Snelweg dicht

De snelweg is tussen de afritten Dwingeloo en Hoogeveen-Fluitenberg helemaal afgesloten in de richting van Hoogeveen. De ANWB raadt automobilisten aan om te rijden via Heerenveen over de de A7 en de A32.



De personenauto zou achterop de camper gebotst zijn, maar dat is niet bevestigd door de politie.