F1-coureur Bottas: Assen fijne plek, maar liever Zandvoort

Viervoudig Formule 1-wereldkampioen Valtteri Bottas ziet een Nederlandse grand prix zitten. Maar mocht het zo ver komen, dan rijdt de Fin liever in Zandvoort dan op het TT Circuit in Assen.

Bottas bracht deze week een bliksembezoek aan een boetiek van horlogesponsor IWC in de PC Hooftstraat in Amsterdam en sprak daar met de NOS De Mercedes-coureur reed al op beide Nederlandse banen en heeft een duidelijke voorkeur. "Zandvoort is legendarisch. Die baan heeft wat meer karakter en traditie en het is bovendien een plek waar de Formule 1 eerder was. Een terugkeer in Zandvoort ligt volgens mij voor de hand, maar er is niks mis met Assen hoor. Dat is ook een fijne plek", zei Bottas.Bottas merkt dat Formule 1 in Nederland meer leeft dan ooit. "Jullie land was altijd al dol op autosport, maar de populariteit van Max geeft een enorme boost. Zijn fanschare is enorm. Ik zie een Nederlandse grand prix wel zitten. Het lijkt me een logisch verhaal", zegt Bottas daarover.