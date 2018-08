Deel dit artikel:











Mobiele geschiedenis paradeert door Erica In Erica paraderen de locomotieven weer over het smalspoor (Foto: Maurice Vos/RTV Drenthe)

Honderd smalspoorlocomotieven telt de collectie van het Industrieel Smalspoor Museum in Erica. Daarmee heeft het museum een belangrijk stuk geschiedenis van Drenthe in handen.

Aankomend weekend paraderen de bijzondere locs over het ouderwetse smalspoor. Het gaat om de locomotieven die vroeger gebruikt zijn bij de vervening, in de bossen, bij het vervoeren van Defensiematerieel en transporteren van goederen van de steenfabrieken.



Ideaal voor turfwerkers

Het mobiele erfgoed heeft volgens John Meinders van het museum een belangrijke bijdrage geleverd aan de industriële ontwikkeling van Nederland in de 20e eeuw. "Smalspoor is gemakkelijk neer te leggen en ook snel weer weg te halen", aldus Meinders.



Meinders: "Als bijvoorbeeld het veen hier in een gebied was afgegraven, moesten de turfafgravers weer naar een nieuw gebied. Dan moest ook het spoor verlegd worden."



Op 25 augustus zijn de parades om 11.30 en om 14.45. Op zondag de 26e kan iedereen om 13.00 en 15.15 van de smalspoorlocomotieven genieten.