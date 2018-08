Chacon vervangt Ben Moussa tegen Ajax

VOETBAL - Hilal Ben Moussa is vanavond niet inzetbaar voor FC Emmen in het uitduel tegen Ajax.

Dick Lukkien: Ajax met afstand beste ploeg in competitie

Alexander Bannink speelt niet mee tegen Ajax

FC Emmen Rood Wit TV met Nick Bakker, Dick Lukkien en FC Emmen 2

De middenvelder raakte donderdag licht geblesseerd op de training. Zijn vervanger is Michael Chacon die de eerste twee duels van het seizoen een rol als invaller had.Door de naam van Alexander Bannink kon Dick Lukkien opnieuw een kruis zetten. De aanvallende middenvelder is dichtbij een rentree na zijn rugproblemen, maar het duel in de Johan Cruijff ArenA komt nog te vroeg.Jason Bourdouxhe, die vorige week vanwege een blessure niet bij de wedstrijdselectie tegen AZ zat, zal tegen Ajax opnieuw geen rol spelen. De linksbenige midddnvelder, die deze zomer overkwam van Helmond Sport is weliswaar fit, maar viel buiten de selectie van Lukkien.Ajax - FC Emmen begint om 18.30 uur. Radio Drenthe doet live verslag. De uitzending begint om 18.00 uur.