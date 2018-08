WOZ-waarde stijgt in heel Drenthe; grootste stijging in Tynaarlo

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in de hele provincie Drenthe gestegen ten opzichte van vorig jaar. In Drenthe steeg de gemiddelde WOZ-waarde met bijna 3 procent tot 190.000 euro.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.De WOZ-waarde wordt vastgesteld door door de gemeenten en wordt gebruikt om de hoogte van gemeentelijke belastingen vast te stellen. Meestal volgt de WOZ-waarde de ontwikkeling van de huizenprijzen.De grootste stijging van de WOZ-waarde in Drenthe vond plaats in de gemeente Tynaarlo. Daar steeg de WOZ-waarde met 4,9 procent naar 256.000 euro in 2018.Daarmee is Tynaarlo ook een van de twee gemeenten met de hoogste WOZ-waarde in de provincie. De andere gemeente is De Wolden, daar bedraagt de WOZ-waarde ook 256.000 euro. De gemeente Emmen heeft met 150.000 de laagste WOZ-waarde. In provinciehoofdstad Assen bedraagt de WOZ-waarde 172.000 euro.Kijk op de kaart hieronder hoe hoog de WOZ-waarde in jouw gemeente is