Kroaat Suton op bezoek in Zwartemeer De proefspeler komt zaterdagmiddag in actie in het oefenduel tegen TK Nippes (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de Kroaat Sven Suton op bezoek. De 25-jarige spelmaker is tot en met maandag op proef in Zwartemeer.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Suton is een middenopbouwer en speelde in 2012 al een jaar in Nederland. Zijn studie bracht hem in Rotterdam, waar de Kroaat in de eredivisie uitkwam voor HARO. Daarna volgde dienstverbanden bij meerderde clubs uit de derde Bundesliga.



Manuel Kremer, sinds dit seizoen samen met Tim Remer verantwoordelijk voor de training en coaching van de ploeg uit de BENE-League, denkt dat Suton een toevoeging kan zijn voor de selectie van Hurry-Up. "Het is een heel beweeglijke speler, die ook oog heeft voor de cirkelloper", zegt Kremer. "Hij gaat vanmiddag meespelen tegen TK Nippes. Maandagavond gaan we bepalen wat we met hem gaan doen."



Derde

Suton kan de derde versterking in de opbouwrij worden. Eerder trok Hurry-Up, dat ster Vaidas Trainavicius zag vertrekken naar competitiegenoot Aalsmeer, de Portugees Tiago Azenha en Javier Bebeta Navarro uit Spanje aan.