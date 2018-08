Kremer is hoopvol: Er borrelt iets

HANDBAL - Hurry-Up is bijna zes weken in training. Het nieuwe trainersduo Manuel Kremer/Tim Remer is blij met de progressie van de vernieuwde formatie. "Langzaam komen we erachter wat het best werkt voor de ploeg."

Na het vertrek van oefenmeester Martin Vlijm koos Hurry-Up voor een frisse wind. De geblesseerde hoekspeler Tim Remer kwam uit de hoge hoed als speler/coach en ook inspirator Manuel Kremer werd toegevoegd aan de technische staf. Laatstgenoemde kijkt met een goed gevoel terug op de eerste maand van de voorbereiding. "We willen de jongens veel meer vertrouwen geven", vertelt Kremer."Je ziet dat we stapjes aan het maken zijn", gaat hij verder. De ploeg moet het vertrek van architect Vaidas Trainavicius opvangen. "We willen met nog meer snelheid spelen. Niet alleen de tweede fase, maar ook de break-out. Dat zijn makkelijke doelpunten en het kost de zwaardere jongens uit de opbouwrij geen energie."De transfer van de Litouwse spelmaker gaf Hurry-Up ruimte op de financiële balans. Met Tiago Azenha en Javier Bebeta Navarro werden twee ervaren krachten van het Iberisch Schiereiland opgepikt. "Tijdens oefenwedstrijden hebben we hen vooral in de aanval ingezet", zegt Kremer. "Ruben Fiege komt er in de dekking in. Vorig seizoen modderde hij aan met een blessure. Hij is, met hernieuwd vertrouwen, terug."Lees ook: Kroaat Suton op bezoek in Zwartemeer De Amsterdamse tongval van Vlijm heeft op de bank plaatsgemaakt voor de woorden van het duo Remer/Kremer. "Tim en ik denken hetzelfde over handbal", is de oud-doelman van onder meer E&O opgewekt. "Tim is op de training meer aanwezig. Ik probeer de jongens tijdens de wedstrijd gefocust te houden. Langzaam komen we erachter wat het best werkt voor de ploeg."Tijdens oefenduels ziet Kremer dat het inpassen van de nieuwe spelers tijd kost. Toch kijkt hij met vertrouwen uit naar de start van de competitie. Kremer: "Ik merk dat het leeft. Er borrelt iets. Er is iets aan het ontstaan. De oefenduels die we in Zwartemeer gespeeld hebben, zijn opvallend goed bezocht. Mensen zijn benieuwd naar de ploeg. We hopen bij de eerste vier ploegen van Nederland te eindigen."De doelstelling betekent plaatsing voor de kampioensfase om de landstitel. Op zaterdag 15 september start Hurry-Up met een thuisduel. In de BENE-League komt het Waalse Visé voor het eerst langs in de Succes Holidayparcs Arena