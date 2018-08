Deel dit artikel:











Auto botst tegen woning in Beilen De auto raakte zwaarbeschadigd (foto:Persbureau Meter) De auto botste tegen een woning (foto: Persbureau Meter)

Op de Lieving in Beilen is afgelopen nacht een auto tegen een woning gebotst. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De woning raakte licht beschadigd.