'Wildlands kan nog niet tippen aan imago Dierenpark Emmen'

Wildlands wordt als spannend en nieuw gezien, maar wat betreft waardering, sfeer en sympathie zijn de scores lager dan bij het oude Dierenpark Emmen. Wildlands staat op plaats acht van de dierentuin top-10 in Nederland.

Dat blijkt uit het Dagattracties Merkenonderzoek 2018 van Hendrik Beerda Brand Consultancy.Het onderzoek is in twee fasen gehouden onder zestienhonderd mensen. Eerst is de spontane bekendheid van de duizenden Nederlandse dagattracties onderzocht. Daarna is voor de vijftig bekendste dagattracties op veertig factoren navraag gedaan naar de merkkracht en het imago.Voor het in 2016 geopende Wildlands verwachten de ondervraagden wel de grootste groei in de komende twee jaar van alle dagattracties. Volgens merkadviseur Hendrik Beerda is dat niet verrassend: "Wildlands is nog relatief nieuw en heeft veel positieve publiciteit gekregen. Het is dan logisch dat er veel nieuwe bezoekers worden verwacht."Volgens Beerda is het vooral spannend voor Wildlands of het de ambitie van meer dan een miljoen bezoekers per jaar op de lange termijn kan waarmaken. Beerda: "Hiervoor is enorm veel herhaalbezoek nodig. Voorlopig is het merk Wildlands nog een stuk zwakker dan het oude Dierenpark Emmen, dat in het slotjaar bijna 800.000 bezoekers trok."Volgens Beerda moet Wildlands vooral werken aan zijn naamsbekendheid: "Wildlands mist een kwart van de Nederlandse bevolking dat Dierenpark Emmen vroeger wél kende, maar de nieuwe naam Wildlands niet."1. Beekse Bergen2. Artis3. Dolfinarium4. Apenheul5. Diergaarde Blijdorp6. Ouwehands Dierenpark Rhenen7. Koninklijke Burgers’ Zoo9. Sea Life Scheveningen10. DierenPark Amersfoort