Luister vanavond Ajax - FC Emmen live

VOETBAL - De eerste officiële ontmoeting tussen Ajax en FC Emmen, vanavond in de Johan Cruijff ArenA is vanavond live te volgen op Radio Drenthe.

De wedstrijd in de 3e speelronde van de eredivisie tussen de nummers 6 en 11 begint om 18.30 uur. De uitzending van Radio Drenthe Sport start een half uur eerder.Verslaggevers in Amsterdam zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen.Ook kunt u via de liveblog vanavond van minuut tot minuut op de hoogte blijven van het duel.