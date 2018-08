Deel dit artikel:











Elke dag zes ongelukken met springkussens Het ongeluk met het springkussen in Emmen op 11 juli (foto: Persbureau Meter)

Het aantal ongelukken met springkussens in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen. Gemiddeld ging het vorig jaar zes keer per dag mis. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd.





Lees ook: Zes kinderen gewond bij ongeluk springkussen in Emmen



Tien jaar geleden belandden volgens VeiligheidNL 1.400 mensen op de eerste hulp na een val van een springkussen. Vorig jaar waren dat er zo'n 2. 200. De verwondingen variëren van hoofdwonden tot botbreuken. In Emmen raakten vorige maand zes kinderen gewond toen een springkussen omviel.Tien jaar geleden belandden volgens VeiligheidNL 1.400 mensen op de eerste hulp na een val van een springkussen. Vorig jaar waren dat er zo'n 2. 200. De verwondingen variëren van hoofdwonden tot botbreuken.