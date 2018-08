Liveblog: Emmen op 2-0 achter in de ArenA

VOETBAL - Kan FC Emmen in de eerste officiële ontmoeting met Ajax stunten in de Johan Cruijff ArenA?

Op basis van de eerste twee competitiewedstrijden van de Amsterdammers mag de Drentse club misschien wel een beetje hopen, aangezien Heracles in Amsterdam een punt pakte en VVV het Ajax vorige week in Venlo heel lastig maakte (1-0 zege Ajax).Volg Ajax - FC Emmen live op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder.