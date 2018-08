Deel dit artikel:











In Beeld: De locomotieven parade in Erica In Beeld: locomotieven parade Erica (foto: Kim Stellingwerf)

Honderd smalspoor locomotieven telt de collectie van het Industrieel Smalspoor Museum in Erica. De locomotieven werden vroeger gebruikt bij de het afgraven van turf, in de staatsbossen bij de houtkap en bij het bakken van stenen in de steenfabrieken





Dit weekend paraderen de bijzondere locs over het ouderwetse smalspoor. RTV Drenthe-fotograaf Kim Stellingwerf was er vandaag bij.