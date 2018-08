Deel dit artikel:











Wereldwinkel Roden bestaat veertig jaar Gasten kregen koffie en chocolade (Foto: Matthijs Holtrop/RTV Drenthe) Greet Westenbrink (l) en mevrouw Kool (r) waren de eerste echte uitbaters van de Wereldwinkel. (Foto: Matthijs Holtrop/RTV Drenthe) De Wereldwinkel bestaat veertig jaar (Foto: Matthijs Holtrop/RTV Drenthe)

De Wereldwinkel in Roden bestaat vandaag veertig jaar en dat is gevierd. Wat begon als een handeltje met koffie en suiker is inmiddels een goed lopende onderneming met cadeau-artikelen en andere levensmiddelen. Maar de boodschap is al die tijd hetzelfde gebleven.

Gasten kregen koffie en chocolade en er waren verschillende toespraken.



Duurzaam ook bij super

De Wereldwinkel heeft het niet overal gemakkelijk, omdat de consument gemakkelijker dan voorheen aan duurzame producten kan komen. Ook de supermarkt richt zich op de 'groene' producten met labels zoals Fairtrade. In Roden gaan de zaken goed, vooral dankzij het eigendom van het winkelpand.



Van verzorgingshuis naar winkel

Greet Westenbrink was de eerste uitbater van de Wereldwinkel. "Maar eigenlijk was ik niet de eerste, want het is allemaal begonnen met twee dames in een verzorgingshuis. Zij begonnen met de verkoop van koffie vanuit hun kamertje en wilden andere producten daarbij gaan verkopen, maar dat werd snel te groot."



De winkel groeide verder op de zolder van de Winsinghof, maar ook daar liepen de zaken te goed. "En toen hebben we alles op alles gezet om dit pand te kunnen kopen, en dat is gelukt. Als we geen eigenaren waren geworden had het nooit zo lang kunnen blijven bestaan."