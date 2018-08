Deel dit artikel:











Coevorden wil eigen re-enactmentgroep om geschiedenis levend te houden Het afschieten van een kanon tijdens de Garnizoensdag in Coevorden. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe) Aart Wolters zou dit kanon bij het kasteel van Coevorden graag weer in gebruik willen zien. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

De organisatie van de Garnizoensdag in Coevorden is hard bezig met het optuigen van een eigen re-enactmentgroep. Dat is een groep vijwilligers die getraind wordt om de geschiedenis uit te beelden, door te schieten met een kanon en met musketten.

Geschreven door Steven Stegen

Deze re-enactmentgroepen worden steeds populairder, zo is althans de indruk van Frank Seel van de groep uit Amsterdam die vandaag present is op de tweede Garnizoensdag in Coevorden. "Het is ontzettend leuk om te doen. Zeker beneden de rivieren is het in opkomst, maar ik zie hier in Coevorden ook grote mogelijkheden."



Eigen schutterij

Het bestuur van de Garnizoensdag ziet het ook wel zitten. "De eerste vrijwilligers worden al getraind. Onder andere bij de mensen in Bourtange, die daar veel ervaring mee hebben", zegt Herman Woltersom van de Garnizoensdag. "We bouwen het langzaam op. Op termijn hopen we dat er een eigen schutterij is die niet alleen op de Garnizoensdag aanwezig is, maar ook andere evenementen, zoals de Ganzenmarkt, aandoet."



Kanon kopen

Het bestuur hoopt ook een eigen kanon op de kop te tikken, maar dat is best duur. Ook omdat de mensen die het kanon moeten gaan bedienen daar een opleiding voor moeten volgen. De Coevorder juwelier Aart Wolters kan het niet snel genoeg gaan. "Kijk, hier voor het kasteel staat al een mooi kanon. We zouden deze moeten gebruiken", zo vindt hij. "Maar dan moet 'ie gekeurd en gecertificeerd worden en dat kost geld. Ik hoop dat de gemeente daaraan wil bijdragen."



Wethouder Jeroen Huizing opende de tweede editie van de Garnizoensdag door het kanon van Bourtange af te schieten. Door de regenbuien kwam de bezoekersstroom laat op gang. Veel bewondering was er voor de militairen van de luchtmobiele brigade, die voor het eerst naar Coevorden kwamen. "De bezoekers kunnen nu verleden en heden zien en ervaren", aldus Woltersom.