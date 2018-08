Deel dit artikel:











Op zoek naar de mooiste landgeit in Orvelte Zijn die de mooiste landgeiten? (Foto: Matthijs Holtrop/RTV Drenthe)

De schoonheid van de landgeit is in Orvelte weer in cijfers gevangen. De jaarlijkse keuring trok dit jaar zo'n 122 bokken en geiten.

Geschreven door Matthijs Holtrop

Het streven van de initiatiefnemers is om het ras weer terug te brengen zoals die was in de 17e eeuw. Dat betekent dat er wordt gefokt op bijvoorbeeld een wipneusje lange horens. De landgeit is bij het grote publiek bekend als de geit van Ot en Sien.



Fokken

"Eigenlijk is de lol ervan dat wij landgeiten proberen te fokken naar schilderijen zoals ze die in de Gouden Eeuw hadden", vertelt een van de fokkers in Orvelte. Wie bij de keuring genoeg punten behaald, mag met de geiten gaan fokken.



In totaal zijn er in Nederland zo'n 2200 geregistreerde landgeiten.