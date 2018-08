Deel dit artikel:











Ajax straft FC Emmen af: 5-0 Klaas-Jan Huntelaar was goed voor twee goals tegen Emmen (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen is in de Johan Cruijff Arena over de knie gelegd door Ajax. In Amsterdam werd het 5-0 voor de Nederlandse recordkampioen.

In de eerste helft was het Ajax wat de klok sloeg. De Amsterdammers kwamen al na acht minuten op voorsprong dankzij Hakim Ziyech. De Marokkaan schoot de bal vanaf de rand van de zestien in de korte hoek.



In de 37e minuut was het opnieuw raak voor Ajax. Een voorzet van Dusan Tadic werd door Ziyech op de paal gekopt, maar in de rebound binnengewerkt door Klaas-Jan Huntelaar.



Afstraffing en eigen goal

Ook in de tweede helft had FC Emmen niets te vertellen. Klaas-Jan Huntelaar kopte met zijn tweede van de avond de 3-0 binnen. En in de 71ste minuut was het Tadic die de 4-0 maakte.



Daarmee was het leed nog niet geleden. Met een eigen doelpunt bepaalde Glenn Bijl de eindstand op 5-0. Bijl troefde Donny van de Beek af met een sliding, maar passeerde daarmee ook Scherpen.