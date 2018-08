FC Emmen figurant in Johan Cruijff ArenA: 5-0 voor Ajax

VOETBAL - FC Emmen is in de Johan Cruijff Arena over de knie gelegd door Ajax. In Amsterdam werd het 5-0 voor de Nederlandse recordkampioen. De mannen van Dick Lukkien voelden zich zeker na rust, zonder uitzondering, figuranten.

Het interview met Dick Lukkien

Liveblog: Emmen verliest kansloos met 5-0 van Ajax

Samenvatting: Ajax - FC Emmen

Stem hier: Wie was de man of the match tegen Ajax

"En dan niet eens figuranten in een Ajax-show", aldus de trainer van FC Emmen. "Ajax speelde niet geweldig, maar wij gaven de goals net als vorige week heel gemakkelijk weg. We zijn nog niet in staat om op dit niveau goed te verdedigen."Door de nederlaag zakt de Drentse club naar de 16e plaats in de eredivisie, met 3 punten uit 3 duels. Ook FC Groningen, NAC, De Graafschap en ADO Den Haag hebben 3 uit 3, maar hebben een beter doelsaldo dan Emmen. Fortuna Sittard (1 uit 3) en PEC Zwolle (0 uit 3) staan respectievelijk 17e en 18e.De wedstrijd moest nog beginnen, maar Emmen had de eerste domper al geincasseerd. Nick Bakker, vorige week nog scorend tegen AZ, haakte geblesseerd af in de warming-up (knieproblemen). De centrale verdediger werd vervangen door Tim Siekman.Ajax hoopte, in aanloop naar de return tegen Dynamo Kiev voor een plek in de Champions League, op een vroege goal en dat lukte. Tim Siekman werd verkeerd gecoacht op het middenveld, leed balverlies en via Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar kwam de bal bij Hakim Ziyech. De Marokkaan kwam van buiten naar binnen en haalde doeltreffend uit vanaf zo'n 14 meter: 1-0.Tot de goal was Emmen nog niet echt in de problemen geweest, maar had de Drentse club aan de andere kant ook nog geen potten kunnen breken. Dat veranderde in de fase tussen de 15e en 35e minuut. Er kwamen kansjes in de omschakeling. De eerste was voor Nicklas Pedersen na een prima pass van Glenn Bijl. De spits van Emmen zag zijn poging gepakt worden door Andre Onana. De tweede kans was voor Wouter Marinus. De middenvelder zag zijn poging vanaf zo'n 16 meter, via het lichaam van Daley Blind in de handen van de Ajax-doelman belanden. De derde kans werd geen kans, maar had de grootste mogelijkheid kunnen worden nadat Blind uitgleed en de bal zomaar inleverde bij Pedersen. De spits zag dat Luciano Slagveer een vrije doorgang kon krijgen richting de goal van Ajax, maar de pass van Pedersen mislukte faliekant.Amper een minuut later was het duel gespeeld. Ajax-aanvaller Dusan Tadic mocht de bal, op de achterlijn in de zestien van Emmen, vrij ongehinderd voorgeven op Ziyech die simpel het kopduel won van Caner Cavlan. In eerste instantie werd Emmen nog gered door de paal, maar in de rebound tikte Huntelaar de bal binnen: 2-0.Zonder Pedersen (spierblessure) en Marinus (tactische wissel) én met Jafar Arias en Stef Gronsveld binnen de lijnen hoopte Emmen na rust nog iets terug te doen, maar daarin slaagde de formatie in het zwart niet. Ajax bleef de bovenliggende partij en verzwakte niet in de jacht op meer treffers. Die treffers kwamen er. Huntelaar besliste na een uur spelen de wedstrijd definitief en toen even later ook Tadic scoorde leek een monsterscore in de maak. Gelukkig voor Emmen bleef dat de ploeg bespaard, al moest Kjell Scherpen in de slotfase nog wel voor de vijfde keer de gang naar het net maken toen hij werd geklopt door Glenn Bijl die dus in eigen goal scoorde: 5-0.Komende vrijdag speelt FC Emmen weer op de eigen Oude Meerdijk. Tegenstander is dan De Graafschap, de ploeg die net als Emmen vorig seizoen via de play-offs promoveerde naar het hoogste niveau. De Graafschap heeft ook 3 punten. De ploeg van trainer Henk de Jong versloeg in de openingswedstrijd van het seizoen Feyenoord met 2-0 en verloren vervolgens van NAC (3-0) en FC Groningen (0-1). Het duel begint om 20.00 uur.