Drentse familie Vos zwemt 33 kilometer voor kankeronderzoek Teamleden Johan, Marije, Alanda en Carine Vos en Steven Delsma (Foto: De Vosjes) Team de Vosjes zwom het hele Reitdiep af (Foto: De Vosjes)

Een enorme zwemtocht heeft Marije Vos uit Vries achter de rug. Samen met haar familieteam 'De Vosjes' en zo'n 250 andere deelnemers zwom ze vandaag de Swim Challenge, van Zoutkamp naar de stad Groningen.

Het doet een beetje denken aan de liefdadigheidsactie van Maarten van der Weide, want ook Marije zwom om geld op te halen voor kankeronderzoek. "Ik ben moe, maar voldaan. Het was een unieke ervaring", zegt Marije onderweg naar huis.



Teamprestatie

De afstand legde ze niet alleen af, maar met een team van familieleden. "Met mijn broer, mijn zussen en een vriend vormden we een team. Onze ouders voeren mee in een volgbootje", vertelt Marije. De Vosjes begonnen vanmorgen om half zes en kwamen 's avonds om half zeven aan in Groningen.



Het familieteam zwom de 33 kilometer lange zwemtocht, net als de anderen deelnemers, in een estafettevorm. "We zwommen allemaal zo'n twintig minuten achter elkaar voordat we doorwisselden. Per vier of vijf teams had je een moederschip dat meevoer en kleine 'taxibootjes' zorgden dat je continue de zwemmer kon wisselen", vertelt Marije.



Vierduizend euro

De broers en zussen Vos haalden gezamenlijk een dikke vierduizend euro op voor onderzoek naar kanker in het UMCG. Marije: "Mijn heeft twee keer kanker gehad en mijn broer werkt als onderzoeker in het UMCG, dus dat waren wel extra redenen om mee te doen."



Vanaf april trainde Marije voor de zwemtocht, zowel in het zwembad als in open water. Uiteindelijk heeft ze zelf ongeveer zes kilometer van de tocht gezwommen.