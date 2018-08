Deel dit artikel:











Dick Lukkien: Wij zijn nog niet in staat om op dit niveau goed te verdedigen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop van de kansloze 5-0 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA niet te spreken over de manier van verdedigen van zijn elftal.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Net als vorige week geven we de goals wel heel gemakkelijk weg. Dat is wel een punt van aandacht. De conclusie is dat we nog niet in staat zijn om op dit niveau goed in te grijpen. Dat heeft te maken met venijnigheid en het meegaan in tempo. Omdat we dat niet konden en ook aan de bal matig waren kwamen werden we achteruit gedrongen en ja, dan moet je goed verdedigen en dat hebben we niet gedaan", aldus Dick Lukkien.



De oefenmeester vervolgt. "De 1-0 kwam ook veel te snel na een fout op het middenveld." Tim Siekman, die vlak voor de wedstrijd hoorde dat niet Nick Bakker maar hij zou starten (vanwege een knieblessure bij Bakker), ging bij die eerste treffer in de fout. "Ik werd gecoacht dat ik tijd had, maar dat had ik dus niet. Misschien had ik niet moeten luisteren naar de coaching, maar dat is achteraf."



Na de goal was Lukkien wel een fase tevreden over de prestaties van zijn elftal. "Maar kort voor rust gingen we opnieuw in de fout, scoorde Ajax de tweede en was de wedstrijd voor ons over."