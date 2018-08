VOETBAL - FC Emmen speelde vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. De Amsterdammers bleken veel te sterk voor de Emmenaren.

Klik hier om een speciale samenvatting van het duel te b ekijken en beluisteren met commentaar van René Posthuma en Niels Dijkhuizen. Gebruikers van de app raden we aan de samenvatting op een laptop, pc of via de mobiele site te bekijken.