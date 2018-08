Deel dit artikel:











Bekerloting: FC Emmen naar 3e divisionist, Alcides ontvangt het grote AZ FC Emmen en Alcides weten hun tegenstander in de 1e ronde van het bekertoernooi

VOETBAL - De twee Drentse vertegenwoordigers in de strijd om de KNVB beker weten waar ze aan toe zijn in de eerste ronde van het toernooi. Alcides ontvangt eredivisieclub AZ en Emmen moet op bezoek bij OFC in Oostzaan.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De wedstrijden worden gespeeld op 25, 26 of 27 september.



Voor Alcides is het een droomloting. De ploeg van trainer Wilko Niemer, die op weg naar het hoofdtoernooi knap won van VVOG (2-0), promoveerde vorig seizoen naar de hoofdklasse en speelt dus tegen de nummer 3 van de eredivisie van het afgelopen seizoen.



FC Emmen moet in diezelfde ronde naar OFC in Oostzaan. De club die uitkomt in de zondag 3e divisie won in de voorronde overtuigend van HHC met 3-0. In de selectie speelt een oude bekende van Emmen, namelijk Deniz Aslan die twee jaar geleden nog onder contract stond bij de Drentse club.



Hieronder het complete programma van de 1e ronde in de KNVB-beker:

01. Noordwijk – Sparta Rotterdam

02. RKAV Volendam – Vitesse

03. AFC – Telstar

04. FC Den Bosch – Heracles Almelo

05. DVS ’33 – Roda JC Kerkrade

06. VV Eemdijk – ASWH

07. Alcides – AZ

08. VVSB – De Graafschap

09. Scheveningen – SC Cambuur

10. Koninklijke HFC – Harkemase Boys

11. DOVO – Urk

12. Excelsior – NEC

13. Helmond Sport – Fortuna Sittard

14. Go Ahead Eagles – FC Eindhoven

15. Excelsior Maassluis – PSV

16. FC Utrecht – MVV

17. Te Werve – Ajax

18. Katwijk – SC Heerenveen

19. OJC Rosmalen – ADO Den Haag

20. Almere City – FC Dordrecht

21. Kozakken Boys – ONS Sneek

22. ODIN ’59 – FC Lisse

23. FC Volendam – Willem II

24. Westlandia – VVV Venlo

25. Rijnsburgse Boys – TOP Oss

26. VV Gemert – Feyenoord

27. Spakenburg – DFS

28. FC Groningen – FC Twente

29. RKC Waalwijk – NAC Breda

30. Groene Ster – TEC

31. FC Emmen – OFC

32. Staphorst – PEC Zwolle